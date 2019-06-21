Нужно провести экспорт товаров с сайта и импорт в СДЭК

Необходимо доработать / синтегрировать несколько модулей на опенкарте. От вас оценка по цене/срокам по задачам, по каждому разделу отдельно, их там 4, заголовки выделены синим.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ БС или позадачная оплата. ...