Нужно провести экспорт товаров с сайта и импорт в СДЭК

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужен специалист, только который работал со СДЭК. 

Требуется экспортировать базу товаров с сайта и импортировать ее в СДЭК.

6 лет назад
tixonovnikolay
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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