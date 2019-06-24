Нужен специалист, только который работал со СДЭК. Требуется экспортировать базу товаров с сайта и импортировать ее в СДЭК.
Интернет магазин на фреймворке c подключение 1С
Всем доброго времени суток.
Техническое задание и утвержденные дизайны на просчет отправляю после небольшого собеседования с претендентом.
Необходимо иметь при себе схожие проекты (интернет магазины написанные на фреймворке на котором будет вестись разработка)
Необходимо разработать интернет магазин (backend-frontend) со всеми стандартными функциями любого интернет магазина.
Разработать желательно на фреймворке типа Laravel, Yii/Yii2 или схожем (по согласованию)
Три языка
4 роли - СуперАдмин, Покупатель физ. лицо, Покупатель юр. лицо, Агент по продажам** (который помогает покупателю через свой кабинет оформить заказ и видит информацию покупателей которые закреплены за ним)
Подключить 1С - 1с программиста при необходимости предоставим, настройка отправки заказов в 1С, настройка получения всей необходимой информации через 1С.
Дизайн клиентской части сделан только под мобильные платформы. Десктопную версию можно будет сделать на ваше усмотрение полностью. Дизайн админки также проработан и прикладывается*
*Примечание. Для дизайна админки мы использовали Hi5 Dash Admin шаблон для админ панелей, для того чтобы максимально уменьшить время работы над версткой
**Примечание 2. Агент по продажам имеет клиентский интерфейс (доступа к админке у него нет), однако у него есть дополнительные возможности. Он может оформить заказ от клиента со своего кабинета. У него есть привязанные клиенты, у которых он видит статистику. Агенту можно выставить месячный план СуперАдмин, план это сумма, на которую клиенты данного агента должны сделать заказ за месяц (по факту агент будет бегать по точкам и предлагать купить в этом магазине товары)
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