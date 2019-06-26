Верстка по макетам и натяжка на битрикс

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Завершен4 заявки230 просмотров

Сделать верстку по макетам для информационных страниц, карточек товара, статей, ЛК, корзины, каталога

6 лет назад
KatyaD
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$560
7 дней
Работа выполнена быстро и качественно. По ходу работ вносились правки по пожеланиям. Ярослав также настроил сопутствующие вещи, например, вывод товаров в карусель, которая была в новом шаблоне, а в старом не применялась. Кроме того, Ярослав сделал даже больше, чем предполагалось макетом, в некоторых элементах.
Отличный заказчик, все на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад