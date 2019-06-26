Всем доброго времени суток. Техническое задание и утвержденные дизайны на просчет отправляю после небольшого собеседования с претендентом. Необходимо иметь при себе схожие проекты (интернет магазины написанные на фреймворке на котором будет вестись разработка) ...
Верстка по макетам и натяжка на битрикс
Сделать верстку по макетам для информационных страниц, карточек товара, статей, ЛК, корзины, каталога
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад
изготовление и продажа стеллажей , создание проекта под размер заказчика и его визуализация.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Платформа обязательно должна быть Битрикс. Необходимо огромное количество характеристик, выгрузка характеристик через 1с. 1С настроим под магазин по вашим рекомендациям. Вся работа должна проходить через 1С. Все заказы поступать в 1С. ...Закрыт6 лет назад
http://prntscr.com/o6k28t - поправить рейтинг на сайте. http://1517215.salontat.web.hosting-test.net/ru/zagolovok-1-2/ Сделать вот так: http://prntscr.com/o6k3ju https://www.diplom.com.ua/dissertacii/Закрыт6 лет назад
http://prntscr.com/o6k01k - Поправить выпадающий список вариантов Валюты и Языка. Сделать по примеру http://cn-models.com - http://prntscr.com/o6k1c1Закрыт6 лет назад
Нужен специалист, только который работал со СДЭК. Требуется экспортировать базу товаров с сайта и импортировать ее в СДЭК.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать / синтегрировать несколько модулей на опенкарте. От вас оценка по цене/срокам по задачам, по каждому разделу отдельно, их там 4, заголовки выделены синим. БС или позадачная оплата. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн сайта + полностью готовая верстка. А также сайт развернутый на Shop-Script (не в облаке). Верстка: rodionz.ru Необходимо: 1. Подогнать файлы верстки под требования для шаблонов CMS Webasyst (https://support.webasyst.ru/shop-script/76/creatin...) ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
с подключением своих данных, почты . телефона для связиИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Нужно сделать просто интернет-магазин. Предполагается размещение 20-25 товаров. Всего на 3 категории. Примеры, на которые ориентируемся по структуре и дизайну: msk. teplicy. ru mir mulchi. ru shepa- mulcha. ...Интернет-магазины27 заявокЗакрыт6 лет назад