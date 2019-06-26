Верстка по макетам и натяжка на битрикс

Работа выполнена быстро и качественно. По ходу работ вносились правки по пожеланиям. Ярослав также настроил сопутствующие вещи, например, вывод товаров в карусель, которая была в новом шаблоне, а в старом не применялась. Кроме того, Ярослав сделал даже больше, чем предполагалось макетом, в некоторых элементах.