Имеется сайт dasha.inspire.kz на смарти. 1. Карточка товара. В селекте размера/цвета все также нельзя нажать на стрелочку, она неактивна. https://clip2net.com/s/42jx25y 2. Избранное. В списке избранного у последнего товара всегда нет ...
Opencart 2.3, Кнопка - все товары из категории в корзину
Необходимо сделать кнопку, "Купить все товары из этой комнаты"
пример как это выглядит тут: https://futuka-kids.ru/gotovye-komnaty/Garage_Edition/
Условия:
1. Такая кнопка должна появляться только в определенных категориях (поставить галочку в админке в категории)
2. Описание данной категории должно выводиться вверху (у всех категорий сейчас описание выводиться внизу)
3. У такой категории должен появляться заголовок: "Товары из этой комнаты"
4. При нажатии на кнопку "Купить все товары из этой комнаты" - все товары входящие в данную категорию должны перемениться в корзину
Движок: Opencart 2.3
Шаблон: TechStore (http://tech-store.octemplates.net)
сайт на котором нужно будет реализовать: https://kids18.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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