Opencart 2.3, Кнопка - все товары из категории в корзину

Необходимо сделать кнопку, "Купить все товары из этой комнаты"

пример как это выглядит тут: https://futuka-kids.ru/gotovye-komnaty/Garage_Edition/

Условия:

1. Такая кнопка должна появляться только в определенных категориях (поставить галочку в админке в категории)

2. Описание данной категории должно выводиться вверху (у всех категорий сейчас описание выводиться внизу)

3. У такой категории должен появляться заголовок: "Товары из этой комнаты"

4. При нажатии на кнопку "Купить все товары из этой комнаты" - все товары входящие в данную категорию должны перемениться в корзину

Движок: Opencart 2.3

Шаблон: TechStore (http://tech-store.octemplates.net)

сайт на котором нужно будет реализовать: https://kids18.ru