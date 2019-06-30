Opencart 2.3, Кнопка - все товары из категории в корзину

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Завершен3 заявки160 просмотров

Необходимо сделать кнопку, "Купить все товары из этой комнаты"

пример как это выглядит тут: https://futuka-kids.ru/gotovye-komnaty/Garage_Edition/

Условия:

1. Такая кнопка должна появляться только в определенных категориях (поставить галочку в админке в категории)

2. Описание данной категории должно выводиться вверху (у всех категорий сейчас описание выводиться внизу)

3. У такой категории должен появляться заголовок: "Товары из этой комнаты"

4. При нажатии на кнопку "Купить все товары из этой комнаты"  - все товары входящие в данную категорию должны перемениться в корзину

Движок: Opencart 2.3

Шаблон: TechStore (http://tech-store.octemplates.net)

сайт на котором нужно будет реализовать: https://kids18.ru

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Отличное выполнение задания в указанные сроки, обязательно обращусь еще в случае необходимости, спасибо за работу!
Без проблем и с хорошей коммуникаций, рекомендую, буду рад ещё помочь

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kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
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