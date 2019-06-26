Доработки сайта на OpenCart

Имеется сайт dasha.inspire.kz на смарти. 1. Карточка товара. В селекте размера/цвета все также нельзя нажать на стрелочку, она неактивна. https://clip2net.com/s/42jx25y 2. Избранное. В списке избранного у последнего товара всегда нет ...