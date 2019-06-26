Доработки сайта на OpenCart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки136 просмотров

Необходимо доработать сайт на OpenCart в соответствии с ТЗ (во вложении).

Для пункта 3 есть готовая верстка.

Сайт – sesderma.shop

Бюджет обсуждаем. 

По срокам нужно уложиться в 4 дня.

Opencart
6 лет назад
UpsidePro
Сергей 
42 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров