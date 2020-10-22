UpsidePro

Сергей UpsidePro

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

random_666
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Обновление раздела админки сайта на Битриксе
Приятно общаться, Все время выполнения был на связи, быстро решались возникающие нюансы, Рекомендую!!!
Очень приятная вышла работа, код на хорошем уровне, сроки соблюдены
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volk29
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Натянуть готовую верстку на OpenCart 1.5.4
Opencart
Отличный заказчик, хорошая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем очень рекомендую!
Сергей отлично справился с проектом. Учёл все дополнительные правки. Буду обращаться ещё.
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Roosso
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$53
10 баллов
4 года назад
Тестирование страницы сайта на UX/UI
Как обычно, все четко в срок. Вся коммуникация, оплата, постановка задачи без проволочек. Надеюсь продолжим сотрудничество.
Как всегда все просто отлично. Точно в срок и качественно!
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nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Верстка страницы HTML
FigmaHTML
Рекомендую заказчика, отвечал на вопросы максимально быстро, рад знакомству!
Александр справился отлично. Учел все правки. Постоянно был на связи. Будем работать еще.
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Roosso
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Тестирование макетов сайта на UX/UI
Спасибо, за интересные проекты. Все уже привычно. Без проволочек по всем пунктам: Коммуникация, поставновка задач, аванс, оплата.
Александр как всегда на высоте. Работаем уже на постоянной основе и впечатления от его работы исключительно положительные!
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