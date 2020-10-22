Требуется интеграция PayPal на сайт, выполненный на 1С-Битрикс, а также проверка корректности работы пикселя Facebook. Дополнительно необходимо настроить уведомления о новинках для пользователей, которые подписываются на свой размер. Дизайн-макеты будут предоставлены.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется обновить работу фильтров каталога товаров на сайте Opencart. Необходимо реализовать выборку с исключениями: при выборе фильтров, отображать только те товары, которые соответствуют всем выбранным критериям. Например, при выборе 'кремы' и 'Тип кожи > Сухая' должны отображаться только соответствующие товары.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Коротко: создать в административной части отображения заказа, список (таблицу) товаров, сохранённый в момент изменения статуса заказа на передан в транспортную компанию. Добавить пометки сравнения списка товаров из заказа со списком сохранённых заказов. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт sinclair-pharma.ru который сейчас состоит просто из отдельных страниц (HTML+PHP+CSS+JS). Необходимо перенести эти страницы в WordPress с тем же функционалом. В ответах обязательно указывайте стоимость и сроки.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт sinclair-pharma.ru и есть макет в Figma с изменениями - https://www.figma.com/file/ncFCwz5qDrWbme3tjhAAb7/Sinclair?node-id=1321%3A0 Задача: внести изменения в сайт в соответствии с макетом. Изменения в основном касаются одной страницы, но на остальных нужно подкорректировать шапку в ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
Выполнить тестирование страницы сайта - карточка ЖК на сайте https://svetvokne.com на UX/UI Пример страницы - https://future.svetvokne.com/new_buildings/novyy-zelenogradЗавершен4 года назад
Необходимо натянуть готовую верстку на сайт shoptoyou.su Верстка сделана именно под функционал сайта. Файлы верстки прикладываю. В ответах обязательно указывайте сроки и стоимость.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо внести правки на сайт – pluryal.upside.pro/ в соответствии с приложенным файлом. В ответах обязательно указывайте срок и стоимость.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать страницу корзины из Figma для сайта - lumene.ru Нужна верстка и адаптация под мобильные. Ссылка на дизайн макеты корзины - https://www.figma.com/file/d8zL5j5xefolnOT0xixUqk/Lumene В ответах обязательно указывайте стоимость и срок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $80
Необходимо протестировать дизайн макеты всех станиц сайта на UX/UI Ссылка на макеты: http://design.studiofact.ru/lascana_site/#img/Home.pngЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать страницу корзины из Figma и запрограммировать. Сайт - lumene.ru работает на WordPress, но корзина сейчас формируется отдельными скриптами. Подробности во вложенном файле. Ссылка на дизайн макеты корзины - https://www.figma.com/file/d8zL5j5xefolnOT0xixUqk/LumeneHTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Требования ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо протестировать сайт на UX/UI Ссылка на сайт - http://pluryal.upside.pro/Завершен4 года назад
- $80
Необходимо протестировать дизайн макеты сайта на UX/UI Ссылка на макеты - https://www.figma.com/file/5YnCet16vphiWQuOu5HAOZ/HarborЗавершен4 года назад
- $65
Необходимо провести UX/UI тестирование дизайн макетов для сайта Ссылка на дизайн макеты - https://www.figma.com/file/5ccbqW4wSDoODOU0Kf1Gl4/medi+dermaЗавершен4 года назад
- $100
Необходимо провести тестирование дизайн макета сайта отрисованного в Figma по следующим направлениям: 1) выявление не дорисованных элементов в рамках user journey и тестирование всех user journey на предмет их понятности 2) выявление "грамматических ...Завершен4 года назад
- $130
Необходимо выполнить UX/UI тестирование сайта Sport-town.ruЗавершен5 лет назад
- $150
Тестирование сайта Sesderma.ru Тестировать необходимо публичную часть включая адаптив. Выявить все слабые стороны сайта с точки зрения UX/UI а так же битых ссылок, не согласованных изображений, не верно расположенных блоков, ...Завершен5 лет назад
- $150
Тестирование сайта Sesderma.ru Тестировать необходимо публичную часть включая адаптив. Выявить все слабые стороны сайта с точки зрения UX/UI а так же битых ссылок, не согласованных изображений, не верно расположенных блоков, функционала и ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Необходимо доработать сайт на OpenCart в соответствии с ТЗ (во вложении). Для пункта 3 есть готовая верстка. Сайт – sesderma.shop Бюджет обсуждаем. По срокам нужно уложиться в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад