Есть сайт sinclair-pharma.ru и есть макет в Figma с изменениями - https://www.figma.com/file/ncFCwz5qDrWbme3tjhAAb7/Sinclair?node-id=1321%3A0 Задача: внести изменения в сайт в соответствии с макетом. Изменения в основном касаются одной страницы, но на остальных нужно подкорректировать шапку в ...