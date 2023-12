Могу, умею, практикую: PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, jQuery, SEO, Smarty, 1C v8.*, C#, Perl

Знания: PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, jQuery, SEO, Smarty, 1C v8.*, C#, Perl

Профессия: Web Программист, Руководитель веб проектов

Опыт: начинал в 1999 (в некоммерческих целях) и с середины 2005 года на фрилансе и в студиях. Мной пройден путь от верстальщика до руководителя отдела разработки веб решений, потому как говорится "знаком с внутренней кухней" не только технически. Сотрудничество со студиями рассматриваю, но очень выборочно и ограничено.

Я разрабатываю интернет сайты, порталы, магазины, каталоги, промо-сайты, внутренние CRM (сегодня конечно это звучит дико, но в 2005-2010 ранок еще не был переполнен готовыми решениями), CMS…

Делаю сайты с нуля, модернизирую (оптимизирую), фантазирую, вулканизирую, идеализирую… , Совершенствую и совершенствуюсь...

Для меня программирование не трудовой процесс, он скорее творческий. Люди с математическим складом ума, поймут меня без лишних объяснений, а гуманитариям я прошу представить, что речь о написании картины.

В цифрах есть гармония и порядок. Все они могут сочетаться разными способами и выдавать с первого взгляда одинаковый результат, но важно не только то, что снаружи, значение имеет и то, что внутри. Стремление к гармонии чисел и алгоритмов, нахождение упорядоченности в формулах и простоты решений является залогом хорошего и качественного сайта.

Избегаю "костылей". Даже не просите... Только если очень срочно надо и за дорого ;)

Люблю работы, которые начинаются с нуля от первой и до последний строчки кода. Некоторые считают, что это дорого по финансам и времени и что бы сократить издержки предпочитаются использовать готовые программные решения, но в

сравнении с сайтами, созданными с нуля, это не идеально до каждой запятой. Сегодня в интернете сайтов больше миллиарда, и лишь меньше 10 процентов написаны с нуля, что делает их уникальными и неповторимыми.

Я не стремлюсь затянуть сроки или потратить Ваши средства. У меня есть наработанные и проверенные решения, за годы программирования. И я их буду использовать, чтобы быстрей реализовать проект. Но я не буду делать интернет-магазин на базе Вордпреса, потому что это бред использовать движок для блога в качестве

интернет-магазина.

Вы ставите окончательную задачу - а как достичь результата, я Вам расскажу. За это вы мне и платите (будете платить)

Я могу воплотить в жизнь любое программное решение.

Невыполнимых задач не бывает - на языке математики можно выразить все.

Любые идеи могут быть воплощены в реальность посредством программирования.

Для студий из Краснодара я открыт для обсуждения сотрудничества. Условия обсуждаемы. На оклад не напрашиваюсь, интересней варианты сотрудничества за % от выполняемых проектов. Могу выполнять всю линейку функций от менеджера проекта до изготовителя (переговоры с клиентом, изготовление ТЗ, заключение договоров, сдача-приемка проекта, поиск исполнителей: дизайнеров, копирайтеров и прочих. Курирование работы исполнителей). Не в том смысле, что я буду работать один за всех. Но у меня есть опыт работы на вышеперечисленных позициях, а это будет существенным плюсом и подспорьем, на какой бы из позиций мне довелось вести с Вами сотрудничество.

Со студиями работаю только над проектами с бюджетом выше 300 000 рублей. (М - Мотивация, :))

(Почему только студии из Краснодара? Потому что для меня существенным стимулом будет поработать в коллективе, а общение через монитор, с людьми за сотни километров от меня... Мне и так этого хватает. Впрочем, если у Вас действительно интересный проект - пишите)

Иногда я люблю поумничать, и тут Вы найдете мои статьи https://habrahabr.ru/users/roosso/

Я хочу сделать что то полезное и в свободное время разрабатываю свою CMS - https://github.com/RooCMS/RooCMS/

Искренне Ваш, Алекс Руссо.

--------------------------------------

English translation

Rank : PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, jQuery, SEO, Smarty, 1C v8.*, C#, Perl

I can improve your website, make it better and convenient.

I can't "draw" your site. Nobody didn't give me the talent to do it, but I don't know the word "Impossible". Only "small budget" or "uninteresting job".

Sometimes I don't know, but I hardly work on it. I always count on my knowledge and strength.

After agreement about the price and date(also requirements specification) I will not disappear or be lost.

I don't require expensive payment for my work and I don't require cheap payment. If you want to get a good website for cheap, you can close this portfolio.

I can take 10 dollars or 100, it depends from the difficulty of the job, but the quality is guaranteed.

In what am I better that the others?

In these days I'm better at the stores. It happend so. Its an important branch and I'm developing in there.

I know all fine points of Shop-Script slider (one of the most popular online-store sliders), which is mostly my job (also consultations or advices).

I don't work with agents. I don't represent agencies.

P.S I don't believe in WebMoney certificates. I don't believe in words or promises.

I believe in business approach and "win-win relationships".

I hope that I developed all adequately, so you have a good impression and decided for yourself if it is worth to contact me or not.

With best wishes, Alex Roosso.