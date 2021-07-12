Требуется помощь в добавлении слайдера с аккордеоном на сайт, созданный на WordPress с использованием Elementor. Слайдер должен быть легко редактируемым в дальнейшем. Образец можно посмотреть на сайте Todoist.
Обновление раздела админки сайта на Битриксе
Коротко: создать в административной части отображения заказа, список (таблицу) товаров, сохранённый в момент изменения статуса заказа на передан в транспортную компанию. Добавить пометки сравнения списка товаров из заказа со списком сохранённых заказов.
Будет создан блок в панели администрирования, в котором будет сводная информаци по переданным товарам в ТК, основанный на смене статуса заказа "Передан в ТК" и "Передан курьерской службе".Т.е. при изменении статуса заказа "Передан в ТК" и "Передан курьерской службе" будет сделан "снимок" товаров на момент передачи. Затем в заказе можно изменять данные товаров, таким образом сохраняем необходимую статистику. В сводной таблице будет отображено, как изменились товарные позиции с момента передачи товаров в службу доставки, что позволит сделать выводы, о том какие товары "подвисли" в службе доставки.
Дата сдачи: 8 июля.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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