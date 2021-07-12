Обновление раздела админки сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка1529 просмотров

Коротко: создать в административной части отображения заказа, список (таблицу) товаров, сохранённый в момент изменения статуса заказа на передан в транспортную компанию. Добавить пометки сравнения списка товаров из заказа со списком сохранённых заказов.

Будет создан блок в панели администрирования, в котором будет сводная информаци по переданным товарам в ТК, основанный на смене статуса заказа "Передан в ТК" и "Передан курьерской службе".Т.е. при изменении статуса заказа "Передан в ТК" и "Передан курьерской службе" будет сделан "снимок" товаров на момент передачи. Затем в заказе можно изменять данные товаров, таким образом сохраняем необходимую статистику. В сводной таблице будет отображено, как изменились товарные позиции с момента передачи товаров в службу доставки, что позволит сделать выводы, о том какие товары "подвисли" в службе доставки.

Дата сдачи: 8 июля.

4 года назад
UpsidePro
Сергей 
42 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

random_666
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$150
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно общаться, Все время выполнения был на связи, быстро решались возникающие нюансы, Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

random_666
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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