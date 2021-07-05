Правки на сайте WP

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Завершен1 заявка316 просмотров

Требуется внести правки на сайт. 

WordPress
4 года назад
alexlitvinenco
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$41
2 дня
Escrow
Михаил помог решить задачи проекта. Внес все правки быстро и без проблем. Рекомендую исполнителя.
Работаем не первый раз, всем доволен! Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад