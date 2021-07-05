Необходимо реализовать опцию платной регистрации для фрилансеров на сайте на WordPress. Предлагается схема, при которой сначала осуществляется оплата регистрационного взноса, а затем пользователи заполняют свои данные (ФИО и другую информацию). Требуется разработка и интеграция функционала.