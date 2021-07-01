Требуется восстановить работу поиска на сайте, основанном на Bitrix, который использует Sphinx. Необходимо выявить причину сбоя и наладить функционал поиска. Ожидается информация о бюджете и сроках выполнения задачи.
Прикрутить опцию платной регистрации
Есть сайт на WP. Надо прикрутить опцию платной регистрации для фрилансеров: сначала оплата регистрационного взноса, а уж потом ФИО и т.п....
Можно такое реализовать?
Заявки фрилансеров
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