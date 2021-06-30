Доработки сайта 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1780 просмотров

Нужно исправить 27 багов на сайте.

Сайт на cms 1С-Битрикс.

Все баги со скриншотами указаны в таблице:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mL8D2WX7x-F4euZeNntwPVsnJH5Ga6PaM_4eXnXufyI/edit#gid=0

4 года назад
avalon_it
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