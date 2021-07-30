avalon_it

Евгений avalon_it

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мы компания Avalon IT

  • Сделать Seo - анализ сайта

    Требуется провести SEO-анализ сайта avsmotors.ru и предоставить список работ и предложений для повышения его позиций в поисковых системах. Ожидается указание цен за выполнение работ.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить на сайте функцию примерного расчета стоимости доставки товар

    Требуется настроить функцию примерного расчета стоимости доставки товаров на сайте интернет-магазина. Необходимо отобразить примерные цены для различных служб доставки в карточке товара, с отметкой о том, что точный расчет сообщит менеджер. Ожидается опыт работы с 1С БИТРИКС и понимание настройки геомодуля.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переносить товары из сделки в смарт-процесс в Битрикс 24

    Необходимо реализовать перенос заполненных товаров из сделки в смарт-процесс в Битрикс 24. При создании сделки товары должны автоматически переноситься в транспортную накладную. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подмена марки/объём под разные ТН и паспорт

    Необходимо выполнить подмену марки и объёма под разные ТН и паспорт в 1С-программировании для системы Битрикс 24. Часто требуется изменять данные в печатаемых документах. Техническое задание доступно по ссылке.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить проблемы в работе магазина в ВК

    Требуется устранить проблемы с email-уведомлениями интернет-магазина доставки суши в ВКонтакте. Необходимо настроить уведомления так, чтобы они содержали информацию о выбранных позициях, сумме заказа и контактах заказчика, а также направлялись на правильный адрес. Срок выполнения - 2 дня. Ожидаются предложения по стоимости.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходима консультация по настройке целей в Google Tag Manager

    Требуется консультация по настройке целей в Google Tag Manager, включая клики на телефон и онлайн-консультантов (jivosite, Bitrix24, venyoo). Укажите цену за услугу и кратко опишите свой опыт работы с Google Tag Manager.

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать и запрограммировать на 1С-Битрикс

    Требуется сверстать и запрограммировать дизайн сайта uramobil.ru на платформе 1С-Битрикс. Основные задачи: адаптивная верстка, сохранение текущих Header и Footer, а также реализация дизайна, представленного в Figma. Видео для понимания задачи доступно.

    Node.js
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать печать (Битрикс 24)

    $67

    Требуется реализация функции печати документов из системы Битрикс24 на разные лотки принтера. Необходимо настроить вывод первого документа на лоток номер 1, а второго на лоток номер 2. Документы создаются через стандартные шаблоны. Срок выполнения - 4 дня. Рассматриваются различные варианты реализации.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить онлайн кассу к сайту на платформе 1С-Битрикс

    $40

    Требуется подключить онлайн кассу Атол 11ф с ФН к сайту на платформе 1С-Битрикс для обработки заказов. Срок выполнения - 3 дня. Необходима интеграция, чтобы все заказы проходили через онлайн кассу.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать доработки на сайте

    Требуются доработки на сайте sale-faw.avsmotors.ru. Необходимо добавить стрелочки на фото в каталоге, возможность увеличения изображений и сертификатов дилера, а также автоматическую смену фотографий при переключении цвета. Также нужно вставить видео с YouTube и проработать задачи, связанные с доработкой сайта.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайта 1С-Битрикс

    Требуется исправить 27 багов на сайте, работающем на CMS 1С-Битрикс. Все ошибки со скриншотами подробно указаны в таблице, доступной по ссылке. Необходима внимательность и опыт работы с данной платформой.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция верстки на Битрикс (малый бизнес)

    Верстка есть: avs.avalon-it.ru/about.html avs.avalon-it.ru/contact.html avs.avalon-it.ru/credit.html avs.avalon-it.ru/index.html avs.avalon-it.ru/marka.html avs.avalon-it.ru/product.html avs.avalon-it.ru/reviews.html avs.avalon-it.ru/trade-in.html avs.avalon-it.ru/vehicles.html Интересным кандидатам покажу полное ТЗ. Не ищу команды, студии, только прямого исполнителя - программиста. ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать программирование верстки на 1С-Битрикc

    $270

    Привет! Меня зовут Евгений, я владелец маркетингового агентства «Avalon IT». Мы ищем крутого программиста-верстальщика на 1С-Битрикс надолго. У нас очень много работы, поэтому, если ты справишься с текущим заданием, мы поработаем ещё очень много раз! ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Сверстать сайт из PSD макетов. Количество страниц: 9. https://drive.google.com/drive/folders/1RamUwfuTRPtsjg6DO0-m4PwmihuUl0tz?usp=sharing Дальше сайт будет ложиться на платформу битрикс. Описание работ: - HTML5, CSS 3 - Кроссбраузерность - Читабельный ...

    CSSHTML
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    4 года назад