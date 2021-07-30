Требуется убрать дубли сделок в Битрикс 24. Необходимо также настроить систему, чтобы дубликаты не появлялись в дальнейшем. Ожидаются предложения по цене.
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести SEO-анализ сайта avsmotors.ru и предоставить список работ и предложений для повышения его позиций в поисковых системах. Ожидается указание цен за выполнение работ.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить функцию примерного расчета стоимости доставки товаров на сайте интернет-магазина. Необходимо отобразить примерные цены для различных служб доставки в карточке товара, с отметкой о том, что точный расчет сообщит менеджер. Ожидается опыт работы с 1С БИТРИКС и понимание настройки геомодуля.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать перенос заполненных товаров из сделки в смарт-процесс в Битрикс 24. При создании сделки товары должны автоматически переноситься в транспортную накладную. Укажите цену и сроки выполнения работы.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить подмену марки и объёма под разные ТН и паспорт в 1С-программировании для системы Битрикс 24. Часто требуется изменять данные в печатаемых документах. Техническое задание доступно по ссылке.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно решить проблему чрезмерной индексации поддоменов сайта Яндексом, что приводит к падению хостинга. Предложите варианты решения, а также стоимость и сроки выполнения работы.Служба поддержки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется устранить проблемы с email-уведомлениями интернет-магазина доставки суши в ВКонтакте. Необходимо настроить уведомления так, чтобы они содержали информацию о выбранных позициях, сумме заказа и контактах заказчика, а также направлялись на правильный адрес. Срок выполнения - 2 дня. Ожидаются предложения по стоимости.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется консультация по настройке целей в Google Tag Manager, включая клики на телефон и онлайн-консультантов (jivosite, Bitrix24, venyoo). Укажите цену за услугу и кратко опишите свой опыт работы с Google Tag Manager.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать и запрограммировать дизайн сайта uramobil.ru на платформе 1С-Битрикс. Основные задачи: адаптивная верстка, сохранение текущих Header и Footer, а также реализация дизайна, представленного в Figma. Видео для понимания задачи доступно.HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
- $67
Требуется реализация функции печати документов из системы Битрикс24 на разные лотки принтера. Необходимо настроить вывод первого документа на лоток номер 1, а второго на лоток номер 2. Документы создаются через стандартные шаблоны. Срок выполнения - 4 дня. Рассматриваются различные варианты реализации.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется подключить онлайн кассу Атол 11ф с ФН к сайту на платформе 1С-Битрикс для обработки заказов. Срок выполнения - 3 дня. Необходима интеграция, чтобы все заказы проходили через онлайн кассу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуются доработки на сайте sale-faw.avsmotors.ru. Необходимо добавить стрелочки на фото в каталоге, возможность увеличения изображений и сертификатов дилера, а также автоматическую смену фотографий при переключении цвета. Также нужно вставить видео с YouTube и проработать задачи, связанные с доработкой сайта.HTML-верстка13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется исправить 27 багов на сайте, работающем на CMS 1С-Битрикс. Все ошибки со скриншотами подробно указаны в таблице, доступной по ссылке. Необходима внимательность и опыт работы с данной платформой.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Вставить формы Битрикс24 на сайт t-bet.ru Добрый день! Нужно вставить формы Битрикс24 вместо стандартных форм на сайте t-bet.ru Сайт тоже на Битрикс CMS со всеми последними обновлениямиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на cms 1с Битрикс с последними обновлениями Битрикс24 в коробке версия «CRM»Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Верстка есть: avs.avalon-it.ru/about.html avs.avalon-it.ru/contact.html avs.avalon-it.ru/credit.html avs.avalon-it.ru/index.html avs.avalon-it.ru/marka.html avs.avalon-it.ru/product.html avs.avalon-it.ru/reviews.html avs.avalon-it.ru/trade-in.html avs.avalon-it.ru/vehicles.html Интересным кандидатам покажу полное ТЗ. Не ищу команды, студии, только прямого исполнителя - программиста. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $270
Привет! Меня зовут Евгений, я владелец маркетингового агентства «Avalon IT». Мы ищем крутого программиста-верстальщика на 1С-Битрикс надолго. У нас очень много работы, поэтому, если ты справишься с текущим заданием, мы поработаем ещё очень много раз! ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сверстать сайт из PSD макетов. Количество страниц: 9. https://drive.google.com/drive/folders/1RamUwfuTRPtsjg6DO0-m4PwmihuUl0tz?usp=sharing Дальше сайт будет ложиться на платформу битрикс. Описание работ: - HTML5, CSS 3 - Кроссбраузерность - Читабельный ...HTML-верстка37 заявокЗакрыт4 года назад