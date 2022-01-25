Решить проблему с индексацией Яндекса

Служба поддержкиЗакрыт1 заявка846 просмотров
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На поддомены сайта ежедневно производится индексация Яндекса, соответственно, это роняет хостинг.

Ответ технической поддержки:

Приводим статистику запросов к сайту ranch.su (включая поддомены) за прошедшие сутки:

Всего запросов:

147700

Исходя из данных сервиса Whois, IP-адреса принадлежат поисковым роботам Яндекс, т. е. на вашем сайте наблюдается чрезмерная индексация. Рекомендуем уменьшить частоту обхода сайта до минимально возможной в интерфейсе вебмастера.

Нужно решить эту проблему каким-то образом.

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2 года назад
avalon_it
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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