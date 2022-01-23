Менеджер. Удаленная работа до 2 часов в день!

Требуется администратор соцсетей Instagram. Работа удаленная. Необходим минимум один пост в день. Требование к кандидатам : грамотная речь , наличие ПК или смартфона с интернетом , желание работа б и учиться. По вопросам трудоустройства обращайтесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идёт набор кандидатов на удаленную работу в компанию SaleUp .Суть сотрудничества заключается в ведении онлайн бизнеса. Все
официально, надежно и прибыльно!
Опыт, проживание и образование значения не имеют. Возможность совмещать с основным местом работы.
Вы нам подходите если вы:
*обладаете стабильным интернет соединением и компьютером (либо смартфоном/планшетом)
*имеете возможность работать от двух и более часов в сутки (выходные на выбор)
*быстро учитесь и быстро воспринимаете информацию
Требования:
-доступ в интерне с любого удобного вам устройства (телефон/пк)
-желание работать и зарабатывать хорошие деньги
-грамотность
-коммуникабельность
-ответственность
Заинтересовало? ПИШИТЕ менеджеру в Телеграм или Вайбер, для получения более детальной информации (с указанием названия вакансии
и где увидели), найти можно по "имени пользователя" (никнейму) —
@zelman_hr
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