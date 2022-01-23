Менеджер. Удаленная работа до 2 часов в день!

Идёт набор кандидатов на удаленную работу в компанию SaleUp .Суть сотрудничества заключается в ведении онлайн бизнеса. Все

официально, надежно и прибыльно!

Опыт, проживание и образование значения не имеют. Возможность совмещать с основным местом работы.

Вы нам подходите если вы:

*обладаете стабильным интернет соединением и компьютером (либо смартфоном/планшетом)

*имеете возможность работать от двух и более часов в сутки (выходные на выбор)

*быстро учитесь и быстро воспринимаете информацию

Требования:

-доступ в интерне с любого удобного вам устройства (телефон/пк)

-желание работать и зарабатывать хорошие деньги

-грамотность

-коммуникабельность

-ответственность

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и где увидели), найти можно по "имени пользователя" (никнейму) —

@zelman_hr