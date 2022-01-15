Менеджер Инстаграм. Удаленная Работа. Выплаты каждую неделю

Если ты ищешь работу удалённо с хорошим заработком.

Это объявление точно для тебя.

Сейчас в нашу компанию Market+ открыт набор сотрудников.

Для работы на дому на долгосрочное сотрудничество.

Менеджер по ведению аккаунта в Instagram.

Всё что от Вас нужно это желание и упорство работать на результат.

Иметь для работы ПК или смартфон, 3-4 часа в день свободного времени.

Уметь пользоваться соц.сетями.

Опыт работы здесь вообще не важен.

Обязанности в работе:

1. Вести рабочий профиль в Instagram на регулярной основе.

2. Наполнять рабочий профиль контентом.

3. Принимать заявки от потенциальных клиентов.

4. Проводить онлайн клиентам консультации и тренинги.

5. Вести ежедневно отчёты по работе.

Условия трудоустройства:

1. Работать можно не полный день утром вечером, после работы, учёбы.

2. Зарплата каждый день зачисляется на вашу карту, в среднем 400-700 грн день.

3. Обучение и поддержка в команде.

4. Работать можно с любого города ваш регион проживания не важен.

5. Можно работать даже если вы без опыта.

Оставляйте заявку в телеграм или вайбер нашему HR( отдел кадров) @zelman_hr или в вайбер +380685130992

В отклике напишите, пожалуйста, на какой период Вы ищете работу, и на каких устройствах могли бы её выполнять.