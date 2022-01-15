С профиля в гугле после корректировок адреса пропали отзывы. Нужно вернуть изменения в профилях
Менеджер Инстаграм. Удаленная Работа. Выплаты каждую неделю
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Если ты ищешь работу удалённо с хорошим заработком.
Это объявление точно для тебя.
Сейчас в нашу компанию Market+ открыт набор сотрудников.
Для работы на дому на долгосрочное сотрудничество.
Менеджер по ведению аккаунта в Instagram.
Всё что от Вас нужно это желание и упорство работать на результат.
Иметь для работы ПК или смартфон, 3-4 часа в день свободного времени.
Уметь пользоваться соц.сетями.
Опыт работы здесь вообще не важен.
Обязанности в работе:
1. Вести рабочий профиль в Instagram на регулярной основе.
2. Наполнять рабочий профиль контентом.
3. Принимать заявки от потенциальных клиентов.
4. Проводить онлайн клиентам консультации и тренинги.
5. Вести ежедневно отчёты по работе.
Условия трудоустройства:
1. Работать можно не полный день утром вечером, после работы, учёбы.
2. Зарплата каждый день зачисляется на вашу карту, в среднем 400-700 грн день.
3. Обучение и поддержка в команде.
4. Работать можно с любого города ваш регион проживания не важен.
5. Можно работать даже если вы без опыта.
Оставляйте заявку в телеграм или вайбер нашему HR( отдел кадров) @zelman_hr или в вайбер +380685130992
В отклике напишите, пожалуйста, на какой период Вы ищете работу, и на каких устройствах могли бы её выполнять.
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