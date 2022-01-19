Персональный ассистент

$250
Служба поддержкиЗакрыт2 заявки1228 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В данный момент требуется персональный ассистент с высоким уровнем английской языка и самоорганизации.

Обязанности:

Работа с сайтами;

Поиск исполнителей;

Работа и общение с фрилансерами;

Работа с фриланс-биржами;

Общение с некоторыми клиентами;

Составление ТЗ для фрилансеров.

Условия:

Свободный график

Работа дистанционно

Зарплата два раза в месяц 16-го и 1-го числа

Работа в международной компании

Контакты:

Telegram - @maxmentorov

WhatsApp - +79500509538

Email - [email protected]

2 года назад
moneyforprank
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад