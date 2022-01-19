Если ты ищешь работу удалённо с хорошим заработком. Это объявление точно для тебя. Сейчас в нашу компанию Market+ открыт набор сотрудников. Для работы на дому на долгосрочное сотрудничество. Менеджер по ведению аккаунта в Instagram. Всё что от Вас нужно это ...
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В данный момент требуется персональный ассистент с высоким уровнем английской языка и самоорганизации.
Обязанности:
Работа с сайтами;
Поиск исполнителей;
Работа и общение с фрилансерами;
Работа с фриланс-биржами;
Общение с некоторыми клиентами;
Составление ТЗ для фрилансеров.
Условия:
Свободный график
Работа дистанционно
Зарплата два раза в месяц 16-го и 1-го числа
Работа в международной компании
Контакты:
Telegram - @maxmentorov
WhatsApp - +79500509538
Email - [email protected]
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