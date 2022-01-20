Администратор соцсетей

Служба поддержкиЗакрыт3 заявки1620 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется администратор соцсетей Instagram. Работа удаленная. Необходим минимум один пост в день. Требование к кандидатам : грамотная речь , наличие ПК или смартфона с интернетом , желание работа б и учиться. По вопросам трудоустройства обращайтесь в Вайбер или телеграмм +380 96 936 9439

2 года назад
Maria_maria563
31 годУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад