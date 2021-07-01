Сделать доработки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок1036 просмотров

Нужно сделать доработки на сайте sale-faw.avsmotors.ru1.     В каталоге добавить стрелочки на фото2.     Добавить возможность увеличить фото3.     Сделать возможность увеличить сертификаты дилера4.     При переключение цвета должны меняться фотки5.     Вставить видео с ютуб Так же добавляю видео с разбором задачhttps://cloud.mail.ru/public/Sgaj/ThhiZ5C6G 

4 года назад
avalon_it
Евгений 
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Заявки фрилансеров

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