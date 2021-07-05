Ищется исполнитель для верстки посадочной страницы с калькулятором. Предоставлен макет и данные для калькулятора. Адаптивная верстка выполняется без макета. Оплата производится после завершения работы.
HTML верстка сайту
Потрібна верстка 3 сторінок
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