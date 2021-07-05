HTML верстка сайту

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Завершен52 заявки993 просмотра

Потрібна верстка 3 сторінок

HTML
4 года назад
Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Хорошо сверстал как для небольшой верстки. Рекомендую!
Хороший заказчик, всегда на связи, четкие требования, оплата моментально. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

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