Нужно сделать адаптивную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок1333 просмотра

Обязательно использовать gulp + scss. Могу предоставить свою сборку. 

Прикрепил превью макетов. Все нужно сделать до 14 числа (обязательно).

Страниц больше 30, но они простые и повторяются.

Для графиков использовать https://www.chartjs.org/  и не обязательно 1 в 1 как на макете. Просто подключить и настроить плагин. 

Отвечайте если можете сразу приступить к работе. Так же ставьте окончательную цену. 

SCSSGulp
4 года назад
Oleg_10
Олег 
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год назад

Выбранный исполнитель

kost_enikov
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4 года назад
$440
14 дней
Escrow
Все сделано качественно и в поставленные сроки. Рекомендую!
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