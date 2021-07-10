Обязательно использовать gulp + scss. Могу предоставить свою сборку.

Прикрепил превью макетов. Все нужно сделать до 14 числа (обязательно).

Страниц больше 30, но они простые и повторяются.

Для графиков использовать https://www.chartjs.org/ и не обязательно 1 в 1 как на макете. Просто подключить и настроить плагин.

Отвечайте если можете сразу приступить к работе. Так же ставьте окончательную цену.