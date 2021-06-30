Сверстать CRM

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки589 просмотров

https://www.figma.com/file/HuJZb88wBfK4WH4QG8vqNz/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82?node-id=0%3A1

Бюджет - 4500р, сроки - 4 дня

Аванс после части страниц

Адаптив не требуется

В заявке указывайте телеграмм для связи

Node.js
4 года назад
gsweb
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Влад
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка Landing Page

    Ищется исполнитель для верстки посадочной страницы с калькулятором. Предоставлен макет и данные для калькулятора. Адаптивная верстка выполняется без макета. Оплата производится после завершения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Переверстать сайт

    $350

    Требуется качественная переверстка сайта с полным адаптивом для всех устройств. Необходимо адаптировать меню для мобильных и планшетных версий, а для десктопа — реализовать возможность изменения категорий. Сайт должен отображаться одинаково во всех браузерах. Некоторые страницы должны быть без скролла. Подробности обсуждаются.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка црм начай

    $50

    Требуется адаптивная верстка для CRM начай. Необходимо создать 2 основных экрана с функционалом, несколько статических экранов и 2 поп-апа. Бюджет на проект составляет 4000 рублей, оплата производится по факту, возможен аванс после выполнения 2 фреймов.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптинвая верстка 3-х страниц

    $40

    Требуется адаптивная верстка трех страниц сайта по макету в Sketch. Макет доступен в Zeplin и Figma. Бюджет 3000 рублей, оплата производится по факту выполнения работ.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная версика "окружная"

    $65

    Требуется выполнить адаптивную верстку лендинга по макету в XD. Бюджет проекта составляет 5000 рублей, из которых 2500 рублей выплачиваются после завершения верстки для десктопной версии.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта / Макет Adobe XD

    Требуется сверстать макет сайта из Adobe XD с учетом кроссплатформенности. Верстка должна поддерживать мобильные устройства и различные разрешения: 320 px, 991 px, 1360 px и 1920 px. Необходимы примеры работ и информация о сроках выполнения и стоимости.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка приложения на React и чистый HTML

    Требуется верстка приложения на React и чистом HTML на основе макета Figma. Обязателен опыт верстки многоуровневых приложений с качественной адаптацией на разных разрешениях. Наличие портфолио выполненных работ и готовность подписать НДА также являются обязательными условиями.

    FigmaHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад