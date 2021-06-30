Ищется исполнитель для верстки посадочной страницы с калькулятором. Предоставлен макет и данные для калькулятора. Адаптивная верстка выполняется без макета. Оплата производится после завершения работы.
Сверстать CRM
https://www.figma.com/file/HuJZb88wBfK4WH4QG8vqNz/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82?node-id=0%3A1
Бюджет - 4500р, сроки - 4 дня
Аванс после части страниц
Адаптив не требуется
В заявке указывайте телеграмм для связи
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