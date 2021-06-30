Требуется адаптивная верстка трех страниц сайта по макету в Sketch. Макет доступен в Zeplin и Figma. Бюджет 3000 рублей, оплата производится по факту выполнения работ.
НЕ адаптивная верстка сайта мини црм комплект
Нужно сверстать не адаптивно. CSS, HTML, Bootstrap 4, jQuery, Less
Бюджет 5000р. Опалат по факту. По средине работы возможен аванс
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