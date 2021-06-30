НЕ адаптивная верстка сайта мини црм комплект

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок1184 просмотра

Нужно сверстать не адаптивно. CSS, HTML, Bootstrap 4, jQuery, Less

Бюджет 5000р. Опалат по факту. По средине работы возможен аванс

BootstrapCSSHTMLjQuery
4 года назад
tilokes
Кирилл 
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