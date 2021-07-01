Необходимо сверстать одну страницу, где при прокрутке колесом мыши изображения разъезжаются и заменяются на другие. Использовать чистый JavaScript без сторонних библиотек, с адаптацией под мобильные устройства. Укажите свои цены и сроки выполнения задачи.
Пересобрать html страницы
Нужно переверстать сайт. Всего несоколько страниц html. Сайт был выкачен с иннета , все корректно уже работает. Нужно внести изменения, поменять пути и некоторый текст.
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