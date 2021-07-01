Пересобрать html страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок401 просмотр

Нужно переверстать сайт. Всего несоколько страниц html. Сайт был выкачен с иннета , все корректно уже работает.  Нужно внести изменения, поменять пути и некоторый текст. 

HTML
4 года назад
maksimsharov
Шаров 
34 года
4 года в сервисе
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14 дней назад

Выбранный исполнитель

lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Заказывал правки html страниц. Было выполнено в срок! Рекомендую!
Грамотная постановка задач, фидбек, своевременная оплата, все было замечательно.

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