До верстать 2 раздела

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок785 просмотров

Всем доброе время суток, нужно сделать 2 раздела верстки личного кабинета (информация пользователя и История заказов). Имеющуюся верстку прилагаю Viva . Так же прилагаю макеты не достающих страниц https://drive.google.com/file/d/1yvPPsqB4OT7JDMtaVe19aLqDjAZ--KE4/view?usp=sharing . Интересует цена и сроки, жду предложений.

4 года назад
Jeweller911
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