Требуется разработка веб-дизайна и адаптивной верстки сайта на CodeIgniter и Bootstrap. Основная верстка выполнена, теперь нужно создать PWA с мобильной версией, максимально похожей на приложение. Десктопная версия менее критична. Всего несколько страниц и пара модальных окон.