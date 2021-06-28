Требуется верстка полного многостраничного проекта.

Верстка Responsive (адаптивная), кросбраузерная (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer, Edge). Кросплатформенная (win/macos/ios/android/windows phone). БЭМ, HTML5, CSS3, jQuery, js, Pixel-Perfect, Retina-friendly.

Не используем bootstrap и любые подобные фреймворки, возможен SmartGrid, на выходе должен быть простой, структурированный и валидный код по БЭМу, без лишнего мусора и кривой структуры, определенные требования по структуре обозначаю в т.з. Google Page Speed (оптимизация скорости загрузки страниц).

Желательно иметь на руках iOS устройство, что бы реально видеть нюансы,

а не доверять эмуляторам и уж тем более уперто доказывать, что такого не может быть.

Полноценное т.з. будет выдано исполнителю через систему redmine.

По макетам, опытный специалист поймет, что к чему, нюансы и конкретные требования по функционалу будут изложены в т.з. Макеты можно посмотреть тут - https://www.figma.com/file/KryCoiZ3s02PapNFgE0su7/AlyZip?node-id=0%3A1

Требования к кандидату: В первую очередь адекватность и ответственность,

внимательность и компетентность, кропотливый подход к работе,

правки не должны занимать более 30% от общего объема работ, т.е. если общий срок на работу 10 дней, то работы по исправлению ошибок не должны превышать 3х дней..

Быть на связи, иметь возможность аудио общения.

Не пропадать неожиданно и без предупреждения на похоронах бабушки или по иным фантастическим причинам.

Лично вы конкретный специалист, который собственноручно будет производить необходимые работы,

не посредник, не продукт менеджер, не компания, а конкретно тот, с кем я буду иметь дело и конкретно тот, кто будет лично отвечать за качество и сроки исполнения.

Бюджет 30 000 руб.

Работа исключительно по безопасной сделке с четким соблюдением сроков и качества выполненных работ.Пишите сроки выполнения работ.