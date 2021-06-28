Сделать 3 однотипных лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка659 просмотров

Нужно 3 однотипных лендинга. Тема – обслуживание СКС, ЛВС, Серверов и медицинского ПО. Нужны шаблонные решения, самое главное, чтобы они отличались по виду, оформлению и текстами.

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