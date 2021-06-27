Требуется сверстать сайт-портфолио для дизайнера интерьеров на WordPress. Исходники в Figma. Необходимо обеспечить Pixel Perfect, кроссбраузерность и адаптацию под мобильные устройства. Реализовать анимацию fadeIn. Структура: главная страница, страница проектов и страница с подтверждением заявки. Заявки должны приходить на почту. Оплата: 50% предоплата после верстки десктопной версии, оставшиеся 50% после завершения работы.
Адаптивно сверстать макет по стандартам верстки w3c
1)Задача что бы не было ошибок при проверке кода по стандартам
2)Сделать анимации (появляющиеся - всплывающее блоки, текст)
3)Вывести отдельно метатеги (заголовок и описание в отдельный файл)
4)Сделать ЧПУ (нормальные ссылки) и возможность их редактировать
Заявки фрилансеров
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