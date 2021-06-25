Сверстать мобильно приложение

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок624 просмотра

Добрый день у нас есть отрисованый дизайн в фигме , нам нужно сверстать экраны и собрать в апк , бюджет и сроки обсуждаются

Figma
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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