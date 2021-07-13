Верстка многостраничника

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Завершен58 заявок1606 просмотров

Нужно сверстать 5 страниц. Сайт-визитка. Оплата за страницу. Пишите сроки и цену. Макет отправлю исполнителю.

4 года назад
Romanovisaiti
Иван 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ingannamorte
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
15 дней
Очень доволен работой. Всегда на связи и очень вежлив. Работу выполнил в срок и всё как договаривалось. По настоящему мастер своего дела.
Заказчик четко поставил задачу и быстро отвечал на возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.

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