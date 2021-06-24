Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Требуется сверстать десктопную и мобильную версии. Обеспечить точное соответствие дизайну и адаптивность для различных устройств.
Адаптивная кросс-браузерная вёрстка сайта-визитки (НЕ Тильда).
Нужна адаптивная кросс-браузерная вёрстка сайта-визитки (НЕ Тильда).
Основной особенностью является фрагмент с псевдо-видео по скроллу.
Образец этого эффекта есть в архиве Вёрстка.
Для уменьшения объёма сайта надо врезать изображение человеческой фигуры в фон (кадры псевдо-видео в архивах fin).
Если с этим будут трудности, то могу эту врезку поручить стороннему исполнителю по Вашему техническому заданию.
Дизайн сайта в файле фигма.
После полной вёрстки, возможно, потребуется корректировка размеров шрифтов, логотипа и кнопки обратной связи.
Всё находится здесь: https://disk.yandex.ru/d/6yKpI6JwiprdCA
Заявки фрилансеров
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