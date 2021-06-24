Нужна адаптивная кросс-браузерная вёрстка сайта-визитки (НЕ Тильда).

Основной особенностью является фрагмент с псевдо-видео по скроллу.

Образец этого эффекта есть в архиве Вёрстка.

Для уменьшения объёма сайта надо врезать изображение человеческой фигуры в фон (кадры псевдо-видео в архивах fin).

Если с этим будут трудности, то могу эту врезку поручить стороннему исполнителю по Вашему техническому заданию.

Дизайн сайта в файле фигма.

После полной вёрстки, возможно, потребуется корректировка размеров шрифтов, логотипа и кнопки обратной связи.

Всё находится здесь: https://disk.yandex.ru/d/6yKpI6JwiprdCA