Верстка лендинга на коде с готового дизайна

$222
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок720 просмотров

Добрый день! Нужно сверстать лендинг по дизайну в psd + настроить все скрипты, на выходе должен получиться лендинг готовый к работе и наполнению, без натяжки на cms

Pixel-perfect, на базе ПКшного дизайна сделать адаптив под мобильные

Дизайн отправлю выбранным кандидатам на оценку

Срок 6 дней

Бюджет 16 т.р.

4 года назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Stanislav-ukr
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$222
6 дней
Рекомендую Станислава как ответственного, профессионального и быстрого верстальщика, только положительные впечатления от работы
Все отлично Четко поставлена задача постоянно на связи своевременная оплата

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