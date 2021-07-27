Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на платформу WordPress. Необходимо создать качественную верстку без Bootstrap и реализовать анимацию SVG иконок с использованием плагина Vivus. Макеты прикреплены в JPG-формате.
Верстка лендинга на коде с готового дизайна
Добрый день! Нужно сверстать лендинг по дизайну в psd + настроить все скрипты, на выходе должен получиться лендинг готовый к работе и наполнению, без натяжки на cms
Pixel-perfect, на базе ПКшного дизайна сделать адаптив под мобильные
Дизайн отправлю выбранным кандидатам на оценку
Срок 6 дней
Бюджет 16 т.р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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