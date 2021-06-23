Доделать верстку

Есть макеты. Они в приложении. Есть верстка. Она тут: https://disk.yandex.ua/d/Myxey0_LwlLpxw

Необходимо доверстать все что не доверстано и доделать все что не доделано. Бюджета 4000р. Оплата по факту. Возможна частичная оплата после части работы. На первый взгляд макетов много. Но кто вникнет, увидит что прорисован каждый сайлд. За счет этого такой обьем макетов. На деле, работы тут не много