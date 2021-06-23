Доделать верстку

$54
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок394 просмотра

Есть макеты. Они в приложении. Есть верстка. Она тут: https://disk.yandex.ua/d/Myxey0_LwlLpxw

Необходимо доверстать все что не доверстано и доделать все что не доделано. Бюджета 4000р. Оплата по факту. Возможна частичная оплата после части работы. На первый взгляд макетов много. Но кто вникнет, увидит что прорисован каждый сайлд. За счет этого такой обьем макетов. На деле, работы тут не много

4 года назад
ilmasters
Илья 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kail01
Сергей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Едуард
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад
Kail01
Сергей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад