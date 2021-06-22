Адаптивная верстка простых страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок932 просмотра

Прочитайте внимательно, прежде чем откликаться на заявку.

Нужен Front, сделать несколько простых адаптивных страниц по ТЗ, таких как Правила, FAQ, Помощь, страницу регистрации и входа на сайт и еще пара мелких. 

На данный момент основные страницы уже сделаны и сделан весь back-end, соответственно верстка должна делаться с учетом данных с Back-end, то есть, исполнитель должен обладать знаниями не только обычной верстки, но и JS. 

ТЗ отправлю только человеку, который реально уверен в своих силах.

Указывайте вашу примерную цену, с учетом имеющихся данных и примерные сроки.

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