Адаптивная вёрстка по макету из figma

$550
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка1125 просмотров

Сделать адаптивную вёрстку по готовому макету. Подробности обсудили в чате.

Figma
4 года назад
RealAnatoly
Анатолий 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад
$550
10 дней
Качественная работа. Приятное общение. Рекомендую.
Четкая постановка задачи - гарантия успеха! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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