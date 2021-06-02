RealAnatoly

Необходимо подготовить описание профессии 'Программист', разбитое на два логически разделенных текста с учетом вставки для профориентационного теста. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков, ориентирован на молодежную аудиторию 14-20 лет и их родителей. Включение обязательных блоков только для 'Описание 1' и 'Описание 2' допускает пропуск остальных. Также требуется указать цену за выполнение работы.