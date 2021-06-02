RealAnatoly

Требуется создать более 115 описаний профессий, каждое объемом 5000-7000 знаков. Необходимо указать примерную цену за выполнение такого объема работ. Задача ориентирована на профессиональных копирайтеров с опытом.
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать более 115 описаний профессий. Каждое описание должно содержать от 5000 до 7000 знаков. Ожидаем предложения по стоимости выполнения данного объема работ.Закрыт3 года назад
Требуется написать более 115 описаний профессий, каждое из которых должно содержать от 5000 до 7000 знаков. Ожидается предложить цену за выполнение данного объёма работы.Закрыт3 года назад
Необходимо подготовить описание профессии 'Веб-дизайнер' объемом 5-7 тысяч знаков без пробелов. Текст должен быть разделен на блоки с учетом вставки о профориентационном тесте. Уделите внимание восприятию информации молодежной аудиторией и их родителями. Обязательные блоки: Описание 1 и Описание 2. Рассматриваются предложения о цене за выполнение работы.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать подробное описание профессии 'Тестировщик ПО' с разбивкой на блоки. Текст должен быть понятен для молодежи 14-20 лет и их родителей, объем 5-7 тыс. знаков. Обязательные блоки: Описание 1 и 2. При успешном сотрудничестве возможно выполнение большого объема аналогичных работ.Закрыт3 года назад
Требуется создать описание профессии SEO специалиста, разделенное на два блока с учетом профориентационного теста. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков без пробелов, ориентируясь на молодежную аудиторию и их родителей. Важно обеспечить легкость восприятия текста и логическую структуру.Закрыт3 года назад
Требуется написать описание профессии 'Программист', разбив текст на два логично разделённых блока. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков без пробелов, ориентируясь на аудиторию 14-20 лет и их родителей. Включение обязательных блоков Описание 1 и 2 из шаблона. Возможность дальнейшего сотрудничества для написания похожих текстов.Закрыт3 года назад
Необходимо подготовить описание профессии 'Программист', разбитое на два логически разделенных текста с учетом вставки для профориентационного теста. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков, ориентирован на молодежную аудиторию 14-20 лет и их родителей. Включение обязательных блоков только для 'Описание 1' и 'Описание 2' допускает пропуск остальных. Также требуется указать цену за выполнение работы.Закрыт3 года назад
- $550
Необходимо выполнить адаптивную вёрстку по готовому макету из Figma. Задача включает HTML-верстку с учетом всех деталей, обсужденных в чате. Ожидается качественная реализация с адаптацией под различные устройства.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $500
Нужно разработать адаптивы под планшеты и смартфоны. Подробности обсудили по почтеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $500
Нужно сделать редизайн сайта: главная и около десятка внутренних. Подробности обсудили по почтеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Необходимо переработать имеющийся логотип или предложить новый, если есть интересная идея. Используемый в настоящее время был взят с сайта freepik и слегка перекрашен. Образец есть в приложении. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад