RealAnatoly

Анатолий RealAnatoly

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$550
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать 115+ описаний профессий

    Требуется создать более 115 описаний профессий, каждое объемом 5000-7000 знаков. Необходимо указать примерную цену за выполнение такого объема работ. Задача ориентирована на профессиональных копирайтеров с опытом.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 115+ описаний профессий

    Требуется написать более 115 описаний профессий. Каждое описание должно содержать от 5000 до 7000 знаков. Ожидаем предложения по стоимости выполнения данного объема работ.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 115+ описаний профессий

    Требуется написать более 115 описаний профессий, каждое из которых должно содержать от 5000 до 7000 знаков. Ожидается предложить цену за выполнение данного объёма работы.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описание профессии

    Необходимо подготовить описание профессии 'Веб-дизайнер' объемом 5-7 тысяч знаков без пробелов. Текст должен быть разделен на блоки с учетом вставки о профориентационном тесте. Уделите внимание восприятию информации молодежной аудиторией и их родителями. Обязательные блоки: Описание 1 и Описание 2. Рассматриваются предложения о цене за выполнение работы.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описание профессии

    Требуется написать подробное описание профессии 'Тестировщик ПО' с разбивкой на блоки. Текст должен быть понятен для молодежи 14-20 лет и их родителей, объем 5-7 тыс. знаков. Обязательные блоки: Описание 1 и 2. При успешном сотрудничестве возможно выполнение большого объема аналогичных работ.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описание профессии

    Требуется создать описание профессии SEO специалиста, разделенное на два блока с учетом профориентационного теста. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков без пробелов, ориентируясь на молодежную аудиторию и их родителей. Важно обеспечить легкость восприятия текста и логическую структуру.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описание профессии

    Требуется написать описание профессии 'Программист', разбив текст на два логично разделённых блока. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков без пробелов, ориентируясь на аудиторию 14-20 лет и их родителей. Включение обязательных блоков Описание 1 и 2 из шаблона. Возможность дальнейшего сотрудничества для написания похожих текстов.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать описание профессии

    Необходимо подготовить описание профессии 'Программист', разбитое на два логически разделенных текста с учетом вставки для профориентационного теста. Объем текста должен составлять 5-7 тысяч знаков, ориентирован на молодежную аудиторию 14-20 лет и их родителей. Включение обязательных блоков только для 'Описание 1' и 'Описание 2' допускает пропуск остальных. Также требуется указать цену за выполнение работы.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная вёрстка по макету из figma

    $550

    Необходимо выполнить адаптивную вёрстку по готовому макету из Figma. Задача включает HTML-верстку с учетом всех деталей, обсужденных в чате. Ожидается качественная реализация с адаптацией под различные устройства.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обновить и осовременить имеющийся логотип

    Добрый день. Необходимо переработать имеющийся логотип или предложить новый, если есть интересная идея. Используемый в настоящее время был взят с сайта freepik и слегка перекрашен. Образец есть в приложении. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$550
10 баллов
4 года назад
Адаптивная вёрстка по макету из figma
Figma
Четкая постановка задачи - гарантия успеха! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Качественная работа. Приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
4 года назад
Адаптивный дизайн
Приятно работать с хорошими людьми! Анатолий — замечательный заказчик! С удовольствием займусь новыми проектами 🚀
Отличный исполнитель. Адаптивы сделаны вовремя и качественно.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$60
10 баллов
4 года назад
Обновить и осовременить имеющийся логотип
Анатолий, спасибо за приятное сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации.
Всё сделано в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн сайта
С Анатолием легко работать! Прекрасный заказчик и хороший человек! Всегда на связи, приятный в общении, понятные хотелки! Всем рекомендую к сотрудничеству! 🚀 Спасибо за интересный проект!
Отличная работа. Все поставленные требования и доработки выполнены безукоризненно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв