Адаптивный дизайн

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка222 просмотра

Нужно разработать адаптивы под планшеты и смартфоны. Подробности обсудили по почте

4 года назад
RealAnatoly
Анатолий 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$500
7 дней
Отличный исполнитель. Адаптивы сделаны вовремя и качественно.
Приятно работать с хорошими людьми! Анатолий — замечательный заказчик! С удовольствием займусь новыми проектами 🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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