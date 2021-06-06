Дизайн рекламной строчки

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Закрыт13 заявок632 просмотра

Здравствуйте! Необходимо изменить дизайн рекламной строки в таблице рейтинга и в теле статьи (см. скрины в приложении). Если конкретно - поменять значок рупора на что-нибудь другое. Это может быть другой значок, либо оформление текста без значка, главное в один стиль с сайтом.

Адрес страницы для примера: https://markakachestva.ru/rating-of/2747-luchshie-sajty-dlja-izuchenija-anglijskogo-jazyka.html

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markakachestva
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