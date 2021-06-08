Здравствуйте, нужно натянуть дизайн на вордпресс. Дизайн адаптирован под пк и мобильные Сбрасывайте примерные цены, условия, портфолио
Дизайн сайта автомобильной тематики
ТЗ во вложении, примеров которые бы понравились не нашел, может чуть позже или сами предложите.
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