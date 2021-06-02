Сервис по недвижимости.

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок589 просмотров

Рассматриваю WordPress

Логотип есть, парйс есть, фото, текст и  дизайн будет в фигме есть. Карта сайта, прототип тоже. Главный функционал - возможность размещать сторонним пользователям свои объекты недвижимости. Как авито или циан. 

Референс: https://www.idealista.it/ru/

Объем будет меньше. Нужен специалист, который сверстает наши дизайн, настроит работу личного кабинета. 

Бюджет около 80 000 к

FigmaWordPress
4 года назад
tigrankruglov
Тигран 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сарварбек
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Назар
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
42 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
180 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Виктор
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
4 года назад
Евгений
 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер IG

    $160

    Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется digital-дизайнер. Разработка визуальной концепции личного бренда эксперта в IG, включающая: Концепцию оформления инсталендингаЦветовую палитруПервые 12 квадратов (под контент-план)ШрифтыАвтарИконки для вечных сторизШаблоны для сторизТЗ ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление лендинга и личного кабинета для двух проектов

    $1100

    Добрый день, у нас имеется 2 проекта, оба из них - Программы для игры Dota 2 В прикреплённых файлах оформление будущего лаунчера для одного из проектов, нас интересует такая стилистика ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта Lending

    $50

    Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ): https://mebel-pvm.com.ua/ https://kievmebli.com.ua/ https://rdwood.com.ua/ https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад