Сервис по недвижимости.

Рассматриваю WordPress

Логотип есть, парйс есть, фото, текст и дизайн будет в фигме есть. Карта сайта, прототип тоже. Главный функционал - возможность размещать сторонним пользователям свои объекты недвижимости. Как авито или циан.

Референс: https://www.idealista.it/ru/

Объем будет меньше. Нужен специалист, который сверстает наши дизайн, настроит работу личного кабинета.

Бюджет около 80 000 к