Нужно сделать мобильную версию дизайн проекта
Редизайн сайт
Добрый день! Подскажите можете сделать дизайн страниц сайта ?
Главная страница когда то была сделана https://magazinplitki.by/glavnaya-stranicza-(new).html
Нужно сделать остальные страницы
Выбранный исполнитель
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