Редизайн сайт

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Завершен1 заявка130 просмотров

Добрый день! Подскажите можете сделать дизайн страниц сайта ?

https://magazinplitki.by/

Главная страница когда то была сделана https://magazinplitki.by/glavnaya-stranicza-(new).html

Нужно сделать остальные страницы

HTML
4 года назад
keramotile
Вячеслав 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexandromiller
Александра 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$160
10 дней
Escrow
Работа выполнена на отлично! Всегда на связи !
С Вячеславом очень приятно работать, четкое ТЗ, всегда на связи для обсуждения.

Заявки фрилансеров

alexandromiller
Александра 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад

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