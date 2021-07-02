Отрисовка дизайна страниц

Нужен ответственный человек, с опытом, на редизайн текущего сайта https://stopradiators.ru/.

Начать с главной страницы (десктоп и адаптивной мобильной версии).

Обязательно иметь:

- Чувство стиля, меры. Сделать макет чтобы у прогера потом не было никаких проблем с версткой мобильной версии.

- Основательный подход, скрупулезность деталей и придирчивость к результату своей работы. Доводить задачу до конца.

- реальный ценник по рынку.