Отрисовка дизайна страниц

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Завершен33 заявки851 просмотр

Нужен ответственный человек, с опытом, на редизайн текущего сайта https://stopradiators.ru/.

Начать с главной страницы (десктоп и адаптивной мобильной версии).

Обязательно иметь:

- Чувство стиля, меры. Сделать макет чтобы у прогера потом не было никаких проблем с версткой мобильной версии.

- Основательный подход, скрупулезность деталей и придирчивость к результату своей работы. Доводить задачу до конца.

- реальный ценник по рынку.

4 года назад
JaguarRUS
Игорь 
41 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
19 дней
Работа выполнена качественно. Рекомендую.
Своевременная оплата. Постановка задачи желает лучшего но все же проблем не составило.

Заявки фрилансеров

Ирина
 
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