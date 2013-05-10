Логотипы| Фирменный стиль| Полиграфия | Дизайн сайтов и приожений

Моя основная специализация — это:

Дизайн продуктов. От визитки и до шампуня. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с ТЗ (если они требуются). (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator), но и глубокие практические знания в области маркетинга и психологии рекламы (за плечами — среднее специальное рекламное образование и высшее в области связей с общественностью и PR, опыт работы в крупных компаниях). Это эффективное сочетание позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн продукции в плоть до препреса, сайты и анимация. Выбор и использование эффектов, разработка сценария, подготовка рекламных текстов — все это я беру на себя.

Аудит сайтов (UX/UI/SEO/Метрика). Могу рассказать, почему на сайте нет продаж или маленькая посещаемость, почему желтый текст на белом фоне — это плохо и почему неудобно пользоваться сайтом без адаптивного дизайна. И не просто рассказать, но и дать практические рекомендации по устранению ошибок. Для тех, кто заказывает эту услугу вместе с редизайном сайта, — аудит предоставляется бесплатно.

Также я занимаюсь:

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Созданием сайтов «под ключ». Когда заказчик желает получить не просто дизайн, а готовое комплексное решение (с версткой, программированием, отладкой на сервере, наполнением и пр.), на помощь приходит моя команда специалистов разного профиля. Работаю с Wordpress и некоторыми другими системами управления сайтом (CMS).

Как я работаю:

Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.

Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку. Комплексный подход к изучению документации по проекту (бриф, ответы на вопросы, сопутствующий материал и пр.) позволяет мне сделать точную калькуляцию проекта до старта работ. Ни бюджет, ни сроки не меняются в ходе рабочего процесса. Но есть исключения. Например, клиент решает внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ, что может внести свои корректировки в оценку проекта (в денежном и календарном эквивалентах). На всем протяжении работы над проектом я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком. Однако, я — обычный человек, и у меня тоже могут произойти какие-то изменения рабочего и/или личного графиков. В этом случае я всегда заранее информирую заказчика о грядущих отклонениях от плана.

Беру предоплату в размере от 50 до 80%. Чтобы понимать, что заказчик настроен решительно и намерен работать именно со мной, я договариваюсь об авансовом платеже. К сожалению, нередки случаи, когда горе-посредники набирают у фрилансеров множество работ без предоплаты и внезапно «исчезают», далее используя полученные бесплатно наработки в своих коммерческих целях. С другой стороны, история знает много примеров, когда нерадивые дизайнеры, взяв предоплату, также пропадают в неизвестном направлении. Такие мошенники бросают тень на честных и добросовестных заказчиков и дизайнеров, поэтому я всегда готов найти разумный компромисс с человеком, обратившимся ко мне, и начать работу без предоплаты, но на определенных условиях. Например, я рисую один экран лендинга и если он устраивает заказчика, он переводит мне предоплату и мы работаем по обычной моей схеме (если набросок не нравится, мы желаем друг другу удачи и расходимся).

Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам. Ситуации бывают разные и как бы детально мы не прорабатывали бриф и прочую рабочую документацию по проекту, зачастую на выходе могут возникнуть моменты, которые не до конца устраивают заказчика.

Передаю исходники в удобном для работы виде. После завершения проекта я готовлю для заказчика пакет исходников — в том виде, в котором с ними будет легко и просто работать и впоследствии (например, верстальщику или программисту). Все файлы имеют понятные наименования.

Я дарю своим клиентам подарки. Все любят подарки и мои клиенты — не исключение! Базовые бонусы: бесплатный дизайн до 5-ти popup'ов и бесплатный мини-аудит сайта при заказе его редизайна. Бонусы постоянным заказчикам (от 5-ти проектов) — от комплексной скидки на весь проект до разработки отдельных страниц в подарок. Все очень индивидуально, но всегда приятно, причем обеим сторонам :) А еще у меня периодически проводятся сезонные акции (например, под Новый год) со скидками на мои услуги.

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

Дизайн главной страницы — $200 ($250)*

Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*

Дизайн лендинга (7 экранов) — $200 ($250)*

Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — $10

Дизайн instagram или youtube — от $100

Аудит сайта —$100

Дизайн упаковки — от $100 (+допечатная подготовка)

Дизайн и верстка каталога за полосу — от $10

Дизайн листовки/визитка — от $50

Логотип — от $100

Фирменный стиль — от $250

Это — типовые расценки на типовые услуги типового объема. Другими словами, если это будет обычный лендинг на 7 экранов, стоить это будет $200. Если сюда добавится адаптив, — уже $250. Клиент хочет несколько вариантов «шапки» с УТП для А/В-тестирования, — добавится еще (условно) $70. И т.д.

* Цена в скобках указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет и смартфон).

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек в системе Яндекс.Деньги так же Тинькофф . Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 16:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.

Telegram / WhatsApp. + 7 9528261606

Остерегайтесь мошенников, которые подделывают мой блог и аккаунт в скайпе! Лучший способ узнать, с кем вы общаетесь, — написать мне в личные сообщения на Weblancer.

Немного о себе

Меня зовут Беседа Валерия. В индустрии маркетинговых коммуникаций — с 2014 года, по образованию — специалист по рекламе (бюджет), специалист по связям с общественностью и pr. Будучи в колледже на последнем курсе работала специалистом по рекламе и на половину ставки дизайнером в агентстве недвижимости, после, в брендинговом агентстве, в должности помощника главного дизайнера, так же работала с поставщиками техники и кровельных материалов по найму в должности дизайнера, разрабатывала мануала и всё что связано с упаковкой того или иного товара. В связи с материнством в 2017 и 2018 году ушла в свободное плавание.

Программам меня обучили в колледже на профильном предмете по цифровой графике Adobe Photoshop, illustrator. Так же UI/UX разработка входил в мой курс. Видеомонтаж, рекламная фотосъёмка особо любима мной. Образование рекламиста, основы менеджмента, заложенные в университете, и практику работы в дизайне и программировании определили мою ценность.

Безумно люблю все планировать, (есть опыт работы с западной аудиторией) активно изучаю английский язык. Инициативность и продуктивность — одни из главных моих преимуществ. В людях ценю искренность, порядочность, честность.

С удовольствием поработаю над вашим проектом! Буду рада сотрудничеству.