Копирайтер, рерайт, менеджер контента
С радостью возьмусь за выполнение Вашего задания.
Гарантируется отсутствие ошибок, своевременное выполнение задания и соответствие выданному ТЗ;
Имеются навыки в написании рекламных и продающих текстов;
При желании заказчика - оказываю услуги по ведению сайтов и блогов, заполнению релевантным контентом.
Прежде чем начать выполнять заказ я скрупулезно изучаю ТЗ.
Не могу уснуть, если у меня есть невыполненный задание.
Я люблю и стараюсь писать тексты для людей.
Если Вас устраивают эти мои качества, можете поручить выполнение задания мне.
30/45-50 за 1000зн
Готов написать тестовую статью бесплатно до 1,500 зн.
icq – 632103348
логин в skype – kostak733
эл. почта – [email protected]
Мой сайт rezume-rabota.com тексты пишу сам
Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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