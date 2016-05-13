Копирайтер, рерайт, менеджер контента

С радостью возьмусь за выполнение Вашего задания.

Гарантируется отсутствие ошибок, своевременное выполнение задания и соответствие выданному ТЗ;

Имеются навыки в написании рекламных и продающих текстов;

При желании заказчика - оказываю услуги по ведению сайтов и блогов, заполнению релевантным контентом.

Прежде чем начать выполнять заказ я скрупулезно изучаю ТЗ.

Не могу уснуть, если у меня есть невыполненный задание.

Я люблю и стараюсь писать тексты для людей.

Если Вас устраивают эти мои качества, можете поручить выполнение задания мне.

30/45-50 за 1000зн

Готов написать тестовую статью бесплатно до 1,500 зн.

icq – 632103348

логин в skype – kostak733

эл. почта – [email protected]

Мой сайт rezume-rabota.com тексты пишу сам