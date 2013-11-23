нужен аудит сайта. нужно отразить все в документе в несколько страниц. проверить техническую сторону сайта, сео (ядро,позиции). проверть конкурентов, указать примерны бюджеты для их обгона и методы продвижения, юзабилити сайта посмотреть.
Срочно требуется SEO продвижение
Срочно требуется специалист по SEO продвижению
сайта http://dreamworkpro.ru
Предлагаем внимательно изучить Предложение и дать свой ответ по обратной связи. Ответ нужно дать максимально быстро.
Для постоянного сотрудничества требуется SEO-оптимизатор
Ключевая компетенция: Обеспечивать SEO оптимизацию текстов и продвижение сайта http://dreamworkpro.ru и блога http://boss.dreamworkpro.ru/blog/ в поисковых системах.
В ответах на предложение необходимо приложить:
1. Список из ВЧ -5, СЧ - 10 и НЧ - 15 запросов для опубликованных статей на блоге http://boss.dreamworkpro.ru/blog/ . Основная направленность блога - интернет предприниматели и сотрудники для них.
2. Список из 10 НЧ запросов на которые стоило бы еще напечатать статьи с обоснованием (количество запосов в вордстате, наличие конкурентов).
3. Основные направления и методы продвижения, которые Вы готовы внедрить для продвижения ресурса.
4. Цена и способ оплаты Ваших услуг, желаемый вид удаленного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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