Срочно требуется SEO продвижение

Срочно требуется специалист по SEO продвижению

сайта http://dreamworkpro.ru

Предлагаем внимательно изучить Предложение и дать свой ответ по обратной связи. Ответ нужно дать максимально быстро.

Для постоянного сотрудничества требуется SEO-оптимизатор

Ключевая компетенция: Обеспечивать SEO оптимизацию текстов и продвижение сайта http://dreamworkpro.ru и блога http://boss.dreamworkpro.ru/blog/ в поисковых системах.

В ответах на предложение необходимо приложить:

1. Список из ВЧ -5, СЧ - 10 и НЧ - 15 запросов для опубликованных статей на блоге http://boss.dreamworkpro.ru/blog/ . Основная направленность блога - интернет предприниматели и сотрудники для них.

2. Список из 10 НЧ запросов на которые стоило бы еще напечатать статьи с обоснованием (количество запосов в вордстате, наличие конкурентов).

3. Основные направления и методы продвижения, которые Вы готовы внедрить для продвижения ресурса.

4. Цена и способ оплаты Ваших услуг, желаемый вид удаленного сотрудничества.