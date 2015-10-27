SEO аудит и оптимизация нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок192 просмотра

cosmodream.ru

Необходимо провести:

- SEO аудит сайта;

- настройку и оптимизацию для поисковых систем;

- регистрацию в каталогах.

Также было бы здорово предложить дополнительные мероприятия для дальнейшего сотрудничества.

11 лет назад
Lem-one
Михаил 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$90
3 дня
Быстро и качественно. Благодарен Илье и рекомендую его как хорошего исполнителя.
Михаил замечательный работодатель. Приятное общение и своевременная оплата гарантирована.

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redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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