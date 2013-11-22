Требуется СЕО оптимизация и продвижение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт28 заявок277 просмотров

Добрый день, уважаемые ВебЛансеры

Требуется СЕО специалист для продвижения сайта

обязанности

- внутренняя оптимизация

- работа с ссылочными биржами

- составление отчета

- аналитика

- периодический анализ юзабилити

Прошу указывать скайп в ответе

11 лет назад
bizzarex7
Игорь 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Организовать сео-продвижение сайта

    сайт http://ilyinka3.ru/ в настоящее время идёт вёрстка новой версии для работы могу предоставить макеты страниц Бюджет ограничен целесообразностью перехода с контекстной рекламы на сео-продвижение.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редирект 301

    Требуется "глубокий" редирект по более раскрученному доменну интернет магазина на другой магазин.Более полная информация при ответе

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Seo продвижение сайта

    Необходимо продвижение сайта http://truda6.ru/ по определенным фразам, фразы и статистика в прикрепленном файле. Предлагайте стоимость и необходимые сроки.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оценка работы сеошников

    Есть договор с компанией, которая занимается SEO-продвижением. Есть ощущение, что меня дурят. Хочу получить оценку специалиста. Прилагаю отчет, который мне предоставили.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • СЕО-аудит сайта

    Добрый день! Необходимо посмотреть сайт, указать ошибки и найти причину, по которой позиции не растут. Дать рекомендации по улучшению ситуации.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывести сайт из под Пингвина

    Гугл наложил на сайт ручные санкции за покупные ссылки. Надо перебрать сапу, почистить плохие ссылки. Те ссылки, которые снять не получается, нужно снять через инструмент гугла. Отправить на переиндексацию и получить результат. Желательно ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация

    $100

    Полторы недели назад изменили дизайн сайта (код практически преобразился). После этого Яндекс странно себя ведет, по многим ключевым позициям вытеснил, страницы не кэширует. Требуется консультация опытного SEO-специалиста, который сможет сказать причину этой ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение. Тематика ПО.

    Проект: http://ru.perfokarta.com/w — Тщательно отобранная коллекция программного обеспечения для Windows, скачивание, описания, рейтинги, советы, вопросы и ответы, новости информационных технологий. Есть цель. Монетизация посредством продажи антивирусов через партнерские программы. Необходимо продвижение ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад