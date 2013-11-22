Оценка работы сеошников

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Завершен8 заявок212 просмотров

Есть договор с компанией, которая занимается SEO-продвижением. Есть ощущение, что меня дурят. Хочу получить оценку специалиста. Прилагаю отчет, который мне предоставили.

11 лет назад
centab
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Понятный отчет. Приятно работать с такими исполнителями.
Отличный заказчик. Оплата вовремя

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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