Продвижение интернет-магазина

Гугл наложил на сайт ручные санкции за покупные ссылки. Надо перебрать сапу, почистить плохие ссылки. Те ссылки, которые снять не получается, нужно снять через инструмент гугла. Отправить на переиндексацию и получить результат. Желательно ...
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