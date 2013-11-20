Собрать ключевики для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок185 просмотров

Необходимо:

1. Собрать семантику (поисковые запросы) для продвижения сайта. (Сайт-аналог: kimix.by)

2. Кластеризовать запросы, т.е. разобрать на блоки для распределения по страницам нового сайта, удалить мусор.

Регион продвижения: Москва и область.

Поисковая система: Яндекс.

Указывайте стоимость и сроки выполнения задачи.

11 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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